O Barcelona cogita pedir a La Liga para jogar todos os primeiros jogos da próxima edição do campeonato espanhol fora de casa. A informação é do portal The Athletic, com fontes ligadas ao clube. O motivo é o atraso nas obras para reabrir o Camp Nou, estádio histórico do clube blaugrana, que pode ficar pronto para receber jogos somente em setembro, e La Liga começa em agosto.

As obras no Camp Nou começaram em junho de 2023 para modernização do estádio. A previsão inicial para conclusão das obras era para novembro de 2024, em comemoração aos 125 anos do Barcelona. Com a previsão atual de setembro, o atraso total vai ser de dez meses.

Desde que as obras se iniciaram, o time espanhol joga no Estádio Olímpico de Montjuic. O contrato já precisou ser extendido, uma vez que as obras já haviam atrasado e o planejamento era começar a próxima temporada com o Camp Nou. Agora, O Barcelona ainda vai estar sem estádio nos primeiros jogos de La Liga, já que uma nova renovação com o Estádio de Montjuic é improvável. O local tem shows marcados de Guns N' Roses, Black Pink e Post Malone para o período.

Em 2022, o Real Madrid fez a mesma solicitação a La Liga, e disputou os três primeiros jogos da competição fora de casa. Na época, o Santiago Bernabeu passava por seus últimos ajustes para poder receber jogos.

O novo Camp Nou

Projeto do novo Camp Nou, estádio do Barcelona (Foto: Divulgação)

A capacidade do Camp Nou promete aumentar de 99 mil para 110 mil pessoas. O Barcelona conseguiu um aporte de 1,5 bilhão de euros de diferentes investidores para fazer a reforma no estádio, que incluirá todo o complexo esportivo da região. O Camp Nou ainda contará com um mirante na cobertura de uma estrutura suspensa com três telões, que será a maior da Europa.