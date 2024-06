Mainoo (à direita), jogador do United e sonho do Barcelona, posa ao lado de Anthony Gordon (esq.), do Newcastle, e Branthwaite (centro), do Everton, pela seleção da Inglaterra (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 10:59 • Barcelona (ESP)

O Barcelona sonha com a contratação do jovem Kobbie Mainoo, de apenas 19 anos, que brilhou na última temporada com a camisa do Manchester United. E para buscar a aquisição, a diretoria blaugrana quer envolver um brasileiro na negociação.

Segundo o jornal espanhol "El Nacional", os catalães estão estudando oferecer o passe do atacante Raphinha. O jogador se somaria a 8,5 milhões de euros (quase R$ 50 milhões na cotação atual), sendo trocado por Mainoo.

Hansi Flick, novo técnico do Barça, é um grande admirador do futebol do volante inglês. Porém, a negociação é considerada difícil, já que Kobbie é protegido como um dos novos diamantes do futebol mundial, e o United não deve ceder o atleta a um rival europeu como o Barcelona em primeira instância.

Raphinha, alternando momentos de protagonismo e momentos onde foi reserva na Catalunha, é um dos jogadores considerados negociáveis pela direção culé. Equipes da Arábia Saudita manifestaram interesse em uma compra nesta janela de transferências, e o movimento pode acontecer, já que o clube precisa se desfazer de algumas das suas dívidas, que já ultrapassam a casa de R$ 1 bilhão.

Raphinha e Vitor Roque em ação pelo Barcelona (Foto: Pau Barrena/AFP)