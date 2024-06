Com show da base do Barcelona, Espanha atropela em último amistoso antes da Eurocopa

Pedri, de 21 anos, viveu noite histórica na carreira. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 18:23 • Mallorca (ESP)

A Espanha deu um verdadeiro show na despedida de seu povo antes da disputa da Eurocopa. Em partida disputada em Mallorca, o time de Luis de la Fuente não tomou conhecimento da seleção da Irlanda do Norte: 5 a 1, em placar construído ainda no primeiro tempo e com show dos jovens do Barcelona.

A noite de hoje foi de festa no Mallorca Son Moix. Apesar de ter saído atrás com um gol precoce de Ballard, a atuação da Espanha foi como um rolo compressor para cima do time adversário e a virada aconteceu naturalmente. Os gols da vitória foram marcados por Morata, Pedri (2), Fabián Ruiz e Oyarzabal.

Espanha 5x1 Irlanda do Norte: show de La Masia

O jogo coletivo da seleção foi imponente, porém, o destaque individual da vitória foi Pedri González, que viveu noite especial na carreira: o jovem meia do Barcelona marcou seus dois primeiros gols com a camisa de La Roja. O primeiro deles, inclusive, um golaço de fora da área, que virou o jogo para os espanhóis.

Companheiro de time no Barça, Lamine Yamal foi mais um a se destacar no triunfo. Veloz e vertical pelo lado direito, o atacante descolou duas inteligentes assistências para os gols de Fabián Ruíz e Oyarzabal, que fecharam o placar. Aos 16 anos, a joia blaugrana chegou a cinco participações em gols em seis partidas pela seleção profissional espanhola.

Substituídos no segundo tempo, os dois jovens foram ovacionados pela torcida local.

Lamine Yamal foi grande destaque na goleada da Espanha. (Photo by JAIME REINA / AFP)

O resultado encerra a série de dois amistosos da seleção espanhola antes da disputa continental na Alemanha, que terá início no próximo dia 14. No compromisso anterior ao jogo deste sábado, contra Andorra, a equipe goleou por 5 a 0, sem dificuldade alguma. No geral, a dominância nos jogos reafirmou o papel espanhol como uma das postulantes ao título da Euro 2024: foram dez gols marcados e apenas um sofrido.

No próximo dia 15, a Espanha estreia na Eurocopa diante da Croácia, que, ao lado de La Roja, divide o grupo B com Itália e Albânia.

