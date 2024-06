Viu essa? Ex-jogador do Barcelona se declara ao Real Madrid: ‘Nunca recusaria’

Alena deixou o Barcelona há três temporadas. (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 16:04 • Catalunha (ESP)

A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona, uma das mais acaloradas da história do futebol, ganhou um ponto de debate curioso neste domingo: em entrevista recente, Carles Alena, atleta criado nas categorias de base do Barcelona desde 2009, declarou que nunca negaria uma oportunidade de atuar no Real Madrid. Atualmente, o meia joga pelo Getafe e tem contrato por mais um ano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A declaração dada ao podcast Vamos.show foi repercutida pelo portal MARCA, da Espanha, na manhã deste domingo. Além de abordar diversos pontos sobre a relação com o Barcelona, o jogador de 26 anos deu uma manchete para os jornais locais ao se declarar ao maior rival da instituição que o projetou para o futebol.

"Sou um culé para o resto da vida, mas, se tratando de um clube como o Real Madrid, é impossível dizer não, afinal de contas, é um time muito grande. E meu plano é de atuar por clubes muito grandes."

Alena viveu mais de dez anos dentro do Barcelona. (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Cria de La Masia, o meia não conseguiu se afirmar no time principal do Barcelona e foi emprestado em duas oportunidades: para Real Bétis e Getafe, clube onde joga atualmente. Já são quatro temporadas longe da Catalunha.

Pelo time profissional do Barcelona, o jogador fez 44 jogos, com três gols e nenhuma assistência. Já no Barça B, foram 89 jogos, com 18 gols e três passes.