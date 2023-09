Na manhã desta quinta-feira (28), a Guarda Civil do país, esteve presente na sede da Federação Espanhola de Futebol, para busca e apreeensão de documentos relacionados a investigação. A imprensa da Espanha noticia que o objetivo dessa operação é encontrar as atas das reuniões do Comitê de Árbitros que contaram com a presença de José María Enríquez Negreira, então vice-presidente do comitê - que é o principal acusado de receber os subornos.