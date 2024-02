A confirmação da saída de Tuchel no comando do Bayern de Munique, feita nesta quarta (21), já está agitando os rumores no futebol europeu. Com a chance cada vez mais real de passar 23/24 sem conquistar títulos, a tendência é que a diretoria bávara parta com agressividade ao mercado na próxima temporada. Medalhões, velhos conhecidos, treinadores em ascensão... o leque tem perfis de treinadores possíveis para substituir Tuchel é bem grande.