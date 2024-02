- Ele ficaria encantado de ver um Napoli campeão nacional enfrentando o Barcelona em um estádio com seu nome. A única coisa que tenho certeza é de que ele torceria pelo Napoli. Tudo correu bem no Barça, mas a história lá não se compara ao que fez na Itália. A relação com as pessoas, a briga com o presidente no Barça... em Nápoles, ele é um deus, e ganhou muitos títulos - afirmou Diego.