Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 11:10 • Madri (ESP)

O Barcelona compartilhou, nesta quinta-feira (17), a nova estampa da camisa para o próximo confronto, contra o Real Madrid, pela 11ª rodada da La Liga. O duelo acontecerá, no próximo sábado (26), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). A novidade é, em parceria com o Spotify, uma homenagem ao novo álbum do Coldplay.

No jogo contra o Real Madrid, o uniforme do clube catalão terá, na parte da frente, as fases da lua, o que representa o novo álbum da banda britânica, o "Moon Music". Assim, substituirá a logo do Spotify, logo abaixo do escudo do Barcelona, com a marca do Coldplay.

Além do "El Clásico", o time feminino do Barcelona também entrará em campo com o Coldplay estampado. A partida escolhida foi contra o Eibar, no dia 2 de novembro, pelo campeonato espanhol.

Assim como as camisas de jogo, outros produtos, como camisetas e casacos moletons, serão lançados como edição limitada pela parceria entre o Barça, Sportify e a banda de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion.

Não é a primeira vez, no entanto, que o Barcelona adere artistas e bandas em seu uniforme durante confrontos contra o Real Madrid. Desde 2022, o time catalão já estampou Karol G, Rolling Stones, Rosalía e Drake. Nas oportunidades, o Barça só vem venceu uma vez, com estampa da artista conterrânea Rosalía.

Antes do clássico, o Barcelona ainda enfrenta dois clubes nos próximos dias. Neste domingo (20), o Barça recebe o Sevilla, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da La Liga. Três dias depois, na quarta-feira, o time de Hans Flick enfrenta em casa o Bayern de Munique, às 16h (de Brasília), pela Champions League.

Confira as fotos da campanha do Barcelona e Coldplay:

