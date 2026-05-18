Futebol Internacional

Barcelona anuncia renovação com peça-chave de título espanhol

O treinador chegou ao clube em 2024 e tinha contrato até 2027

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 18/05/2026
10:43
Hansi-Flick observa duelo entre Barcelona e Frankfurt, pela Champions League
imagem cameraHansi Flick é o treinador do Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)
O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (18) a renovação de contrato do técnico Hansi Flick. O comandante alemão, que tinha vínculo até 2027, assinou a extensão e agora permanece no clube catalão até junho de 2028.

Flick chegou ao Barça em 2024 cercado de expectativas após o trabalho na seleção alemã e no Bayern de Munique, onde conquistou a Champions League na temporada 19/20. Em pouco tempo, conseguiu recolocar o clube no topo do futebol espanhol e acumulou títulos importantes no comando da equipe blaugrana.

Desde sua chegada, o treinador conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei, consolidando um ciclo vencedor e recuperando o protagonismo do Barcelona no cenário nacional.

A renovação já era tratada como prioridade pela diretoria, que vê em Flick o nome ideal para liderar o projeto esportivo nas próximas temporadas. O técnico, de 61 anos, também já afirmou publicamente que o Barcelona deverá ser o último desafio de sua carreira como treinador.

Com a permanência garantida, o clube agora mira a sequência do trabalho e a manutenção da equipe competitiva para seguir brigando por títulos na Espanha e também na Europa.

O que vem por aí?

O Barça encerra sua temporada no próximo sábado (23), em um duelo contra o Valencia fora de casa. A partida é válida pela última rodada da La Liga. O já campeão entra em campo somente para cumprir tabela, diferente do seu adversário, que ainda sonha com a classificação para a Conference League.

Barcelona em anuncio de renovação de Hansi Flick (Foto: Divulgação)
