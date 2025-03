Na manhã deste sábado (8), um acidente envolvendo um bandeirinha interrompeu a partida entre Penafiel e Alverca, pela segunda divisão de Portugal. O árbitro auxiliar Hugo Marques, pouco antes da bola rolar, foi atingido na cabeça pelo painel de publicidade exposto no campo e teve que ser hospitalizado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o comunicado divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o auxiliar foi encaminhado para o hospital e, após avaliação médica, recebeu alta.

continua após a publicidade

O incidente causou um atraso do jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Português. Após feitos os cuidados necessários com Hugo, o duelo teve início e se encerrou com vitória do Penafiel pelo placar de 3 a 2.