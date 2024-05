Torcida do Cádiz antes de uma partida do time espanhol (Foto: Reprodução X Cádiz)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 17:12 • Cádis (ESP)

Um grande susto marcou a viagem do time espanhol Cádiz para El Salvador na noite de segunda-feira (27). A equipe tinha uma excursão marcada no país que é terra de Jorge González, um dos maiores ídolos do clube e destaque na década de 80.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para a surpresa de todos os passageiros, a aeronave começou a apresentar problemas apenas dez minutos após a decolagem e precisou fazer um pouso forçado em Sevilha, cidade vizinha de Cádis. De acordo com as informações, um dos motores do avião que levava a delegação acabou apresentando um problema, resultando na parada emergencial.

O meia Álex Fernández, que defende o time espanhol, concedeu uma entrevista ao ‘El Chiringuito de Jugones' e falou um pouco sobre o drama vivido por todos que estavam no avião durante o traumático voo.

“Pensamos que estávamos morrendo. Tudo acaba passando pela nossa cabeça. Notamos uma pequena explosão e os comissários ficaram um pouco nervosos. Tinha um problema no motor e nos disseram para abaixar rapidamente. Por sorte, estamos todos bem”, declarou o jogador do time espanhol durante o programa.

Mbappé revela desejo de defender time italiano: “Quando eu era criança, era torcedor”

Por conta dos problemas na tentativa de viagem, o Cádiz entrou em contato com o governo de El Salvador e cancelou todos os eventos marcados, incluindo uma partida que seria disputada no país da América Central.

Cádiz durante uma partida válida por La Liga. O time espanhol foi um dos três rebaixados e vai disputar a segunda divisão na próxima temporada (Foto JORGE GUERRERO / AFP)

➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!