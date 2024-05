Bayern de Munique anuncia novo treinador para próxima temporada

Harry Kane e Thomas Tuchel, ex-treinador dos Bávaros. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 13:25 • Munique (ALE)

Com a temporada europeia chegando ao final, o Bayern de Munique já definiu quem será o treinador do time para 2024/2025. Vincent Kompany, ex-treinador do Burnley, da Inglaterra, assumirá o comando dos Bávaros até metade de 2027, conforme anúncio oficial do clube nas redes sociais. Confira:

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Apesar de ter sido rebaixado na temporada inglesa, o treinador de 38 anos chega com o aval dos diretores do clube. O fato de Kompany falar alemão fluentemente foi crucial na escolha da cúpula bávara, que recebeu diversas negativas antes de acertar com o belga.

O diretor esportivo do Bayern, Christopher Freund, afirmou que o treinador se encaixa no que o Bayern deseja como clube:

- Vincent Kompany é um tipo de treinador que se encaixa muito bem na filosofia de jogo e na identidade do FC Bayern: suas equipes querem a posse de bola, querem jogar um futebol dominante e de alta intensidade. Ele é um treinador jovem e muito ambicioso, com muita experiência internacional, próximo dos jogadores e sabe exatamente o que deve acontecer em campo. Ele pode e vai contribuir muito para nossa equipe.

Sobre a nova fase da carreira, Kompany se mostrou entusiasmado com o futuro:

- Estou ansioso pela desafio no FC Bayern. É uma grande honra trabalhar para este clube, uma instituição no futebol internacional. Como treinador, você precisa representar o que é como pessoa: eu adoro ter a bola, ser criativo - e também precisamos ser agressivos e corajosos em campo. Estou ansioso para os aspectos mais fundamentais agora: trabalhar com os jogadores, formar uma equipe. Quando a base está estabelecida, o sucesso vem

Kompany no comando do Burnley. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

Este será o primeiro desafio do treinador em um clube gigante na Europa. Anteriormente, teve passagem pelo Andelecht, da Bélgica, e pelo Burnley, da Inglaterra. Apesar de ter comandado o time na temporada de rebaixamento para a Championship, Kompany foi responsável pelo acesso do clube à Premier League na temporada retrasada.

Apesar da pouca experiência na beira do campo, o treinador é uma figurinha carimbada no futebol europeu. Kompany é ex-zagueiro e ídolo no Manchester City, onde foi multicampeão da Inglaterra. A temporada a frente do Bayern será a sexta na nova fase da carreira. Até aqui, o técnico tem apenas um título: a segunda divisão inglesa em 2022/23.