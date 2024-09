Jogadoes do Al-Hilal comemoram gol de Mitrovic (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 16:58 • Riade (SAU)

O Al-Hilal não tomou conhecimento do Al-Ittihad em clássico na Saudi Pro League e venceu o confronto direto pela liderança por 3 a 1. Ainda na primeira etapa, Mitrovic balançou as redes duas vezes e Salem Al-Dawsari completou o triunfo com uma pintura no Estádio Prince Faisal bin Fahd; Benzema descontou na reta final do duelo.

Com a vitória, o Crescente de Jorge Jesus tomou a ponta e manteve os 100% de aproveitamento, indo a 12 pontos em quatro jogos. Os Tigres, por outro lado, caíram para a segunda posição, com nove.

👀 COMO FOI O JOGO?

O time de Benzema, Kanté e companhia não teve tempo para respirar. Logo aos três minutos, Mitrovic aproveitou cruzamento de Rúben Neves na segunda trave e testou forte para superar o goleiro Rajkovic. Dez minutos depois, em pênalti cometido por Kanté, o centroavante chamou a responsabilidade e bateu reto, deslocando o arqueiro do Al-Ittihad.

Ainda houve tempo para mais um tento na primeira etapa. Aos 37', Al-Dawsari foi lançado com liberdade pelo lado esquerdo e deu uma cavadinha por cima de Rajkovic, fazendo o Faisal bin Fahd balançar e completando o passeio. No fim do jogo, restando quatro minutos, os Tigres criaram boa jogada coletiva e Diaby serviu Karim Benzema, que empurrou com o gol aberto para descontar.

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal 3x1 Al-Ittihad

4ª rodada - Saudi Pro League



📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade (SAU)

🥅 Gols: Aleksandar Mitrovic (HIL - 3' 1T e 14' 1T); Salem Al-Dawsari (HIL - 37' 1T); Benzema (ITT - 41' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Malcom (HIL); N'Golo Kanté e Danilo Pereira (ITT)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Yassine Bono; João Cancelo, Hassan Al-Tambakti (Khalifah Al-Dawsari), Ali Al-Bulayhi e Renan Lodi (Yasser Al-Shahrani); Rúben Neves e Sergej Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo (Nasser Al-Dawsari) e Salem Al-Dawsari (Hamad Al-Yami); Aleksandar Mitrovic



AL-ITTIHAD (Técnico: Laurent Blanc)

Predrag Rajkovic; Muhannad Al-Shanqiti (Fawaz Al-Sqoor), Abdulelah Al-Amri, Danilo Pereira (Saad Al-Mousa) e Hasan Kadesh; N'Golo Kanté e Fabinho (Abdulrahman Al-Aboud); Moussa Diaby, Houssem Aouar e Steven Bergwijn (Saleh); Karim Benzema