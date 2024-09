Jogadores do Bayern celebram gol contra o Werder Bremen (Foto: AXEL HEIMKEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 12:27 • Bremen (ALE)

Sem dó, nem piedade. O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Werder Bremen no Weserstadion e goleou por 5 a 0, pela 4ª rodada da Bundesliga. Olise (duas vezes), Musiala, Kane e Gnabry marcaram os gols do triunfo bávaro.

Com a vitória, os comandados de Vincent Kompany mantiveram os 100% de aproveitamento e lideram a competição com 12 pontos em quatro jogos. Já os donos da casa, com cinco pontos, estacionaram na décima posição.

👀 COMO FOI O JOGO?

Logo na primeira etapa, os bávaros se aproveitaram de erro adversário. Alphonso Davies roubou bola no ataque e Harry Kane, com a sobra, serviu na área um livre Olise, que só precisou tirar de Zetterer. Nove minutos depois, Olise fez o papel de garçom ao driblar três e achar Musiala na pequena área para ampliar o marcador.

No segundo tempo, Kane deixou sua marca aos 13' ao tabelar de novo com Olise e bater colocado, no cantinho. Administrando a vantagem, o Bayern fez mais dois tentos nos sete minutos seguintes: aos 16' em jogada semelhante, o atacante francês seguiu seu show e acertou o ângulo de Zetterer; e aos 20', Gnabry balançou o corpo, passou por Agu e finalizou no canto, fechando a conta.

Kane, do Bayern, celebra gol marcado contra o Werder Bremen na Bundesliga (Foto: AXEL HEIMKEN / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Werder Bremen 0x5 Bayern de Munique

4ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 21 de setembro de 2024, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: Wesertadion, em Bremen (ALE)

🕴️ Arbitragem: Bastian Dankert (árbitro); Rene Rohde e Jan Clemens Neitzel-Petersen (auxiliares); Harm Osmers (quarto árbitro); Johann Pfeifer e Frederick Assmuth (VAR)

🥅 Gols: Michael Olise (BAY - 23' 1T e 16' 2T); Jamal Musiala (BAY - 32' 1T); Harry Kane (BAY - 13' 2T); Serge Gnabry (BAY - 20' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic e Dayot Upamecano (BAY)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

WERDER BREMEN (Técnico: Ole Werner)

Michael Zetterer; Amos Pieper (Julián Malatini), Niklas Stark e Anthony Jung; Mitchell Weiser, Romano Schmid, Senne Lynen, Jens Stage (Skelly Alvero) e Felix Agu (Oliver Deman); Marvin Ducksch (Keke Topp) e Marco Grüll (Derrick Köhn)

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Sven Ulreich; Konrad Laimer (Raphaël Guerreiro), Dayot Upamecano, Kim Min-jae e Alphonso Davies; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic (João Palhinha); Michael Olise (Leroy Sané), Jamal Musiala e Kingsley Coman (Serge Gnabry); Harry Kane (Thomas Müller)