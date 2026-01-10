Autor de gol contra Fluminense na final da Libertadores acerta com Alianza Lima

O lateral-direito Luis Advíncula, de 35 anos, está de casa nova. Depois de passar cinco temporadas no Boca Juniors – onde chegou à final da Libertadores 2023, contra o Fluminense, e marcou o gol do time argentino na derrota por 2 a 1 para o tricolor –, o peruano retorna ao seu país de origem para atuar no Alianza Lima.

Com o acerto, Advíncula voltará a jogar por um time do Peru após 14 anos. O lateral teve duas passagens pelo Sporting Cristal – a primeira entre 2010 e 2012, e a última em 2014 –, além de também ter jogado pelo Juan Aurich, clube que o revelou. Nas Américas, defendeu times da Argentina, do México e do Brasil: em 2013, vestiu a camisa da Ponte Preta, emprestado, por um curto período. Na Europa, jogou pelo futebol alemão, português, turco e espanhol.

Advíncula soma 657 partidas no futebol, incluindo 131 pela seleção peruana. Ao longo da carreira, marcou 23 gols e 30 assistências que contribuíram para os sete títulos conquistados: Campeonato Peruano (2011/12 e 2013/14), pelo Sporting Cristal; e Campeonato Argentino (2022), Copa da Liga Argentina (2021/22), Copa Argentina (2020/21) e Supercopa Argentina (2022), pelo Boca Juniors.

O Alianza Lima está classificado para a Libertadores de 2026. Além de Advíncula, outros nomes conhecido do futebol brasileiro atuam pelo time da capital: o atacante Paolo Guerrero. Aos 42 anos, o centroavante ex-Corinthians, Flamengo e Internacional está no Alianza desde 2024, mas anunciou que esta será sua última temporada como jogador.

