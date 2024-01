AUSTRÁLIA 1X0 SÍRIA

A Austrália venceu a Síria por 1 a 0, no Estádio Jassim Bin Hamad, e manteve os 100% de aproveitamento na competição. O gol foi marcado por Jackson Irvine. Aos 14 minutos da segunda etapa, o meia aproveitou bate-rebate dentro da área, puxou a bola com categoria e balançou as redes. Os australianos não fizeram grande partida, mas conseguiram manter o controle na maior parte do confronto.