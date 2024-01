Nesta quinta-feira (18), às 17h30 (horário de Brasília), Atlético de Madrid e Real Madrid protagonizam mais um grande clássico no Cívitas Metropolitano, na capital espanhola, em jogo válido pela Copa do Rei. As duas equipes já haviam se enfrentado no dia 10, pela Supercopa da Espanha, em grande partida que terminou com vitória por 5 a 3 para os merengues. O jogo terá transmissão apenas do Star+.