Dois jogos da Copa da Ásia foram realizados nesta quarta-feira (17), ambos válidos pela 2ª rodada do Grupo A. Atual campeão e país-sede, o Qatar venceu o Tajiquistão por 1 a 0, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, e garantiu a liderança da chave. O país abriu o placar no primeiro tempo, com gol de Akram Afif, e segurou a vantagem na segunda etapa.