A história continua. Na tarde desta sexta-feira (22), o Barcelona acertou a renovação do treinador Xavi Hernández até 20 de junho de 2025, com opção de extensão por mais um ano. O acordo foi selado com a presença do presidente Joan Laporta, vice-presidente do clube e financeiro Rafa Yusta e Eduard Romeu, respectivamente, e do diretor de futebol Deco.