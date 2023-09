Ligado no jogo, o Al-Nassr ampliou aos 16 minutos, com Anderson Talisca. O brasileiro marcou de cabeça após Laporte, na segunda trave, cabecear para o meio da área. Aos 29, o Al-Ahli iniciou uma recuperação e diminuiu o placar com Kessié após belo passe de três dedos de Al-Majhad. Nos acréscimos, Talisca voltou a ampliar para o Al-Nassr, em um golaço no ângulo direito do goleiro.