BARÇA BUSCA LIDERANÇA

O Barcelona chega a este jogo em excelente forma, ocupando a segunda posição na tabela, logo atrás do Real Madrid. Os catalães ainda não conheceram a derrota nesta temporada e ostentam o melhor ataque da liga. Além disso, vêm de duas vitórias consecutivas por 5 a 0. Com um elenco jovem e talentoso, o Barcelona busca mais uma vitória para se manter na cola do líder e continuar sonhando com o título.