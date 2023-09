O QUE VEM POR AÍ?

O Milan vem de uma derrota dolorosa para o arquirrival Inter de Milão na última rodada, com um resultado de 5 a 1. Agora, a equipe Rossoneri está ansiosa para se recuperar e buscar os três pontos em casa diante do Verona. Com nove pontos, o Milan está atualmente na terceira posição da tabela. Isso os coloca a apenas um ponto de distância da Juventus, que ocupa o segundo lugar, e a dois pontos da líder Internazionale. O Milan está determinado a retomar o caminho das vitórias e manter-se na briga pelo título.



