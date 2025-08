PC de Oliveira bate o martelo sobre suposto pênalti em Botafogo x Cruzeiro

A torcida do Botafogo se iludiu quando o árbitro apontou pênalti para o Alvinegro na primeira etapa da partida contra o Cruzeiro, disputada no Nilton Santos neste domingo (3). No momento, o time mineiro vencia por 1 a 0. No entanto, Matheus Candançan foi chamado pelo VAR, reviu o lance e anulou a penalidade. Para o comentarista de arbitragem PC de Oliveira, da "TV Globo", o juiz acertou na decisão final.

A falta foi inicialmente indicada por suposta chegada do volante Lucas Romero, do Cruzeiro, no atacante Artur, do Botafogo, dentro da área. Após rever o lance, Candançan percebeu que o argentino retirou a perna e evitou o contato com o adversário. Durante a transmissão da partida, a narradora Renata Silveira informou que o ex-árbitro entendeu da mesma forma.

O prejuízo ainda foi maior para o Botafogo. Pouco depois do pênalti anulado, o Cruzeiro ampliou a vantagem com Matheus Pereira após grande jogada de Kaio Jorge. O time mineiro já havia saído na frente com Christian. Portanto, foi para o intervalo com vantagem de 2 a 0.

Os dois times brigam na parte de cima da tabela e iniciaram a rodada separados por uma diferença de oito pontos. Apesar de estar na frente, o Cruzeiro tem dois jogos a mais que o Botafogo. Com a vitória parcial, a equipe comandada por Leonardo Jardim assume a ponta do Brasileirão, pelo menos até o jogo entre Flamengo e Ceará.

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Arbitragem de Botafogo x Cruzeiro

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).