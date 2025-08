O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, neste domingo (3), no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão. Após a partida, torcedores do Glorioso se revoltaram com o atual momento do clube e apontaram John Textor como um dos culpados.

Nas redes sociais, parte da torcida do alvinegro não aprovou a derrota para o time mineiro. Ao realizar críticas, os torcedores apontaram para um planejamento ruim da gestão da SAF do Botafogo.

Um dos principais motivos de reclamações dos torcedores foi a ausência de reforços para a atual temporada. Algumas vendas também foram questionadas pelo torcedores nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Botafogo x Cruzeiro

O Botafogo foi dominado pelo clube mineiro no confronto. Com gols de Christian e Matheus Pereira, no primeiro tempo, o time celeste confirmou a vitória sem passar por grandes sustos no Nilton Santos.

Com o resultado, o Botafogo permaneceu com 16 pontos na tabela de classificação. Atualmente, a equipe de Davide Ancelotti ocupa a 7ª colocação, cenário que pode mudar a depender dos resultados da 18ª rodada do Brasileirão.

Por outro lado, o Cruzeiro retomou a liderança provisória do Campeonato Brasileiro - pelo menos até o jogo do Flamengo contra o Ceará, no complemento da rodada - com o resultado. A vitória fez a Raposa somar 37 pontos na ponta da tabela de classificação.