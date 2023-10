O QUE VEM POR AÍ?

Dono da casa, o Atlético de Madrid emendou uma boa sequência na temporada após a vitória no clássico contra o Real Madrid. Desde então, são três triunfos seguidos. No meio de semana, a equipe madrilenha bateu o Feyenoord por 3 a 2, pela Liga dos Campeões da Europa. O técnico Diego Simeone conta com uma série de desfalques para o jogo deste domingo, dentre eles o atacante holandês Memphis Depay.