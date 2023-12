Nesta quarta-feira (13), às 17h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid recebe a Lazio no Estádio Metropolitano, em jogo válido pela sexta rodada do grupo E da Champions League. Ambos os clubes já estão classificados para as oitavas de final da competição e estão brigando pela primeira posição do grupo. Os Colchoneros precisam apenas de um empate para manter a liderança. O jogo será transmitido pela HBO Max e pelo Space.