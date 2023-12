Nesta terça-feira (12), às 17h (horário de Brasília), o Manchester United recebe o Bayern de Munique no Old Trafford, em jogo válido pela última rodada do grupo A da Champions League. Buscando a classificação, os Red Devils precisam desesperadamente da vitória, além de torcer por um empate entre Copenhagen e Galatasaray, para se classificar. Já os bávaros têm liderança garantida e entram sem peso no duelo. A partida terá transmissão da TNT, do SBT e da HBO Max.