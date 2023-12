Nesta terça-feira (12), às 17h (horário de Brasília), a Inter de Milão recebe a Real Sociedad no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), em jogo válido pela última rodada do grupo D da Champions League. A dupla já está qualificada para o mata-mata, com ambos tendo 11 pontos; para conquistar a liderança, os Nerazzurri precisam vencer, enquanto os Txuri-urdin só necessitam de um empate. O jogo terá transmissão do Space e da HBO Max.