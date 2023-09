O QUE VEM POR AÍ?

O Atlético de Madrid atravessa um início de temporada com altos e baixos. Atualmente, no Campeonato Espanhol, o time se encontra na quinta posição da tabela, com 13 pontos conquistados, resultado de uma campanha que inclui uma derrota, um empate e quatro vitórias - com um jogo a menos, remarcado. Recentemente, o triunfo crucial sobre o rival Real Madrid, por 3 a 1, na sexta rodada, injetou ânimo na equipe, que seguiu com outra vitória contra o Osasuna, por 2 a 0, em um jogo marcado por polêmicas e expulsões.



