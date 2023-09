ENTENDA O CASO

O argentino foi contratado em 2017 após a compra do Lille pelo empresário Gerardo Lopez, como parte do projeto de reestruturação do clube. Após 13 jogos no comando da equipe, com resultados negativos, Bielsa foi demitido.



