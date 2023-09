O QUE VEM POR AÍ?

O RB Leipzig continua sua trajetória de ascensão no cenário do futebol alemão e, na atual temporada, não é diferente. Com oito jogos disputados até o momento, a equipe obteve sete vitórias, sendo quatro delas na Bundesliga. A única derrota da equipe na Bundesliga ocorreu na primeira rodada, contra o Bayer Leverkusen. Atualmente, o Leipzig ocupa a quinta posição na tabela, com 12 pontos, e almeja uma vitória contra o Bayern para se aproximar ainda mais dos líderes da competição.



