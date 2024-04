Bia Haddad e Ingrid Martins perdem nas duplas do WTA de Madri

Ingrid Martins (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 20:57 • Madri (Espanha)

A dupla formada pela paulistana Bia Haddad Maia e a carioca Ingrid Martins caiu na estreia do WTA 1000 de Madri, na Espanha. As brasileiras perderam para as locais Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo. Bia era a atual campeã da competição nas duplas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Empurradas pela torcida, Bucsa e Tormo precisaram de 1h43 para fechar a partida em 6/4, 1/6 e 10/8.

➡️ Alcaraz rasga elogios a João Fonseca: ‘Muito fora da curva’

Em um jogo muito disputado, com as duas duplas tendo chances, Bia Haddad e Ingrid Martins saíram em desvantagem na primeira etapa ao serem quebradas no 5º game e verem as espanholas abrirem 4/2 e administrarem até o fim do set.

Buscando a reação, as brasileiras pressionaram a abriram 4/0 com duas quebras (2º e 4º games), viram as espanholas devolverem uma das quebras, mas voltaram a romper o serviço das rivais no 6º game e sacaram sólidas para o match-tiebreak.

Ali, as duplas se pressionaram e uma mini-quebra no 18º ponto definiu a partida. Esta foi a primeira vez que Bia Haddad e Ingrid Martins jogaram juntas a chave de um WTA 1000. Na edição 2023, Bia venceu Madri ao lado da ex-número 1 do mundo, Victoria Azarenka.