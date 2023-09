A sétima rodada do Campeonato Espanhol foi finalizada na tarde desta quinta-feira (28) com a partida entre Osasuna e Atlético de Madrid. A disputa terminou com vitória dos Colchoneros, por 2 a 1, com gols de Griezmann e Riquelme. Mais cedo, Celta de Vigo e Alavés, e Granada e Real Betis ficaram só no empate em 1 a 1.