O presidente do Al-Hilal, Fahad bin Nafel, saiu em defesa do técnico Jorge Jesus, mesmo com a pressão da torcida por conta do desempenho abaixo do esperado. Em seu perfil nas redes sociais, o mandatário pediu a união dos torcedores do clube saudita para a sequência das competições e garantiu a manutenção do Mister no cargo.