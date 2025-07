O Atlético de Madrid anunciou a contratação do zagueiro eslovaco Dávid Hancko na quarta-feira (23), vindo do Feyenoord, dos Países Baixos. O atleta de 27 anos ganhou espaço no noticiário internacional nesta semana por conta de um episódio controverso envolvendo o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

O defensor, que havia acertado previamente com o clube saudita, foi surpreendido ao ser impedido de participar das atividades da equipe durante sua apresentação em um hotel na Áustria, onde o elenco realizava pré-temporada.

Segundo o jornal espanhol Marca, a mudança no comando técnico do Al-Nassr, que recentemente confirmou Jorge Jesus como treinador para a temporada 2025/26, teria sido determinante para a recusa em oficializar a chegada do defensor, mesmo após um acordo previamente estabelecido. A negociação, inclusive, renderia um valor recorde ao clube neerlandês.

Entretanto, Hancko não permaneceu sem destino por muito tempo. Um dos times com as maiores movimentações da janela, o Atlético de Madrid agiu rapidamente e firmou acordo com o jogador e o Feyenoord. Ele é o sexto reforço do técnico Diego Simeone para a próxima temporada. O zagueiro viajará nos próximos dias a Madri para realizar exames médicos e, em seguida, assinar com a equipe espanhola.

Carreira de Dávid Hancko ⚽

Revelado pelo MSK Zilina, da Eslováquia, Hancko passou por clubes como Fiorentina, na Itália, e Sparta Praga, na República Tcheca, antes de se destacar nos Países Baixos, onde atuava desde 2022. No Feyenoord, conquistou o Campeonato Holandês, a Copa da Holanda e a Supercopa, com a versatilidade de participar das posições de zagueiro central e lateral-esquerdo. O Atlético de Madrid, por sua vez, fechou a transação pelo atleta por 30 milhões de euros.

