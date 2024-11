Atlético de Madrid pune torcedores por violência e racismo; entenda

Torcida do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 17:21 • Redação do Lance! • Atualizada em 01/11/2024 - 18:43

O Atlético de Madrid tomou uma atitude firme com relação aos episódios recentes envolvendo atos de violência por parte da torcida colchonera. Nesta sexta-feira (1º), o clube anunciou o banimento de nove torcedores do clube em decorrência de dois casos recentes pelo Campeonato Espanhol e pela Champions League.

➡️ Dorival Jr. explica a ausência de Endrick na convocação da Seleção

Atlético de Madrid pune torcedores por racismo

O primeiro acontecimento foi durante o duelo contra o Real Madrid, no dia 29 de setembro, por La Liga. O jogo foi paralisado por cerca de 20 minutos por conta de objetos arremessados ao gramado pela torcida mandante no Cívitas Metropolitano. Em sanção ao clube, uma das medidas tomadas pela liga, inclusive, foi o fechamento do setor que protagonizou o episódio por três partidas.

Dias depois, durante a partida contra o Benfica, pela Champions League, a Uefa identificou gestos racistas e discriminatórios feitos por torcedores do Atlético. O clube espanhol, que abriu investigação sobre o ocorrido, foi multado pelas atitudes.

Em nota no site oficial do Atlético de Madrid, o clube afirmou que, após reconhecer os envolvidos, tomou a atitude de banir os torcedores:

— Durante este mês, o nosso Departamento de Segurança trabalhou na identificação dos envolvidos nestes acontecimentos, revendo todos os materiais audiovisuais à sua disposição e em colaboração com a Polícia, finalizando este processo com a abertura de um processo de expulsão permanente de nove sócios por atos classificados no regulamento interno do clube é muito sério

No mesmo comunicado, o clube reafirmou o compromisso com a luta contra o racismo no futebol espanhol e europeu. Vale lembrar que a torcida do Atlético de Madrid foi protagonista, mais de uma vez, de casos de racismo contra Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira:

— Mais uma vez reiteramos a nossa mais veemente condenação a qualquer manifestação de violência e o nosso compromisso de lutar contra este tipo de atitudes, que não têm lugar no futebol, não representam o sentimento geral dos nossos adeptos e mancham a imagem do Atlético de Madrid.

Vini Jr. discutiu com Koke em meio ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

➡️ Tudo sobre maiores times do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional