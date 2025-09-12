Atlético de Madrid apresenta argentino ex-Juve como reforço; veja

O jogador recebeu a camisa 23 e poderá estrear contra o Villarreal em 13 de outubro.

O Atlético de Madrid apresentou seu último e mais novo reforço para a temporada 2025/26. Trata-se do argentino Nico Gonzáles, atacante emprestado pela Juventus. O jogador esteve em coletiva de imprensa ao lado do presidente Enrique Cerezo e recebeu a camisa de número 23.

Contratado nas últimas horas da janela de transferências, na última semana, Nico Gonzáles poderá fazer sua estreia pelo Atlético de Madrid contra o Villarreal, no próximo sábado (13), no Riyadh Air Metropolitano. Durante a coletiva de apresentação, o argentino demonstrou ânimo na nova etapa na carreira:

"O Atlético é um clube muito grande. Eu queria muito estar aqui. Estou animado. Sei que posso dar o meu melhor [...] Tenho 27 anos e a verdade é que ainda tenho muitos objetivos a cumprir. Estou vestindo esta camisa hoje; gostaria de ganhar muitas coisas. Estou animado para o jogo de amanhã", afirmou Nico.

Nico Gonzáles é apresentado no Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)

Nico Gonzáles também falou sobre a importância de atuar ao lado de jogadores argentinos:

"Ajuda muito. Vir aos treinos e ouvir a voz argentina é outra alegria. Aproveito cada momento. Chegar ao clube, estar com os amigos… Estou muito feliz", complementou.

Por fim, o atacante falou sobre seu novo comandante e compatriota, Diego Simeone, destacando-o como um dos melhores do mundo:

"O que posso dizer? Ele é um dos melhores do mundo! Conversei no pouco tempo que tive, ele explicou o que queria de mim e eu disse que concordava plenamente. Agora só me resta provar e jogar em campo", finalizou Nico Gonzáles.

Contratação no apagar das luzes

Como destacado durante apresentação, o Atlético de Madrid assegurou a contratação de Nico González nas últimas horas da janela de transferências. O acordo fechado com a Juventus tem um empréstimo como base e possui uma cláusula de compra obrigatória ao final da temporada. O clube espanhol pagou 1 milhão de euros (R$ 6,29 milhões na cotação atual) pelo empréstimo e desembolsará 32 milhões de euros (R$ 201,1 milhões) pela compra definitiva.

