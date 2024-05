Atalanta encerra invencibilidade do Bayer Leverkusen e conquista título inédito da Liga Europa

Atalanta conquista título inédito da Liga Europa (PAUL ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 17:56 • Dublin (IRL)

Fim da invencibilidade. Depois de 51 jogos, o Bayer Leverkusen reencontrou uma derrota no futebol. Nesta quarta-feira (22), a Atalanta venceu os alemães por 3 a 0 e conquistou o título inédito da Liga Europa, com três gols de Lookman.

A temporada 2023/24 foi marcada pelo brilhantismo da equipe de Xabi Alonso, que não perdeu uma vez sequer até encontrar os italianos, na decisão da competição europeia, descartando o bicampeonato. Por outro lado, a Atalanta vence a primeira Europa League de sua história desbancando o grande favorito.

DEMOROU… MAS CAIU!

Atalanta e Bayer Leverkusen chegaram à final confiantes, apesar dos momentos distintos, depois de eliminarem Olympique de Marseille e Roma, respectivamente.

Ao rolar a bola, a histórica temporada dos alemães ficou para trás e uma nova história foi escrita. Com apenas 12 minutos, Lookman abriu o placar para os italianos. Em rápido ataque, Zappacosta invadiu a área pela ponta direita e cruzou rasteiro para a pequena área, aproveitando a chegada do camisa 11 por trás da marcação de Palacios.

Sem dar respiro para o Leverkusen, a Atalanta marcou o segundo gol 13 minutos depois, aos 25', novamente com Lookman, o nome do jogo. Desta vez em jogada individual, o atacante driblou Palacios com uma caneta e, da marca da meia-lua, acertou a finalização no ângulo esquerdo de Kovár.

Durante toda a temporada 2023/24, acostumou-se a ver o Bayer Leverkusen buscar o empate e/ou a vitória no segundo tempo, principalmente no final da partida. Apesar disso, na final da Liga Europa os alemães não tiveram o mesmo êxito.

Aos 29 minutos da segunda etapa, Ademola Lookman colocou, de vez, o nome na história da Atalanta. O inglês de 26 anos sacramentou a vitória e o título com um golaço, em forte finalização no ângulo esquerdo.

Lookman entra para história com três gols na final da Liga Europa (BEN STANSALL / AFP)



AINDA NÃO ACABOU!

A temporada 2024/25 segue à todo vapor para ambas as equipes. O Bayer Leverkusen terá pela frente mais uma disputa de título. No sábado (25), o duelo da vez será contra o Kaiserslautern, às 15h (de Brasília), pela final da Copa da Alemanha.

Enquanto isso, a Atalanta ainda tem dois jogos do Campeonato Italiano pela frente. No domingo (26), o time de Bérgamo vai enfrentar o Torino, às 13h (de Brasília), e no dia 2 de junho, a Fiorentina, no mesmo horário.

