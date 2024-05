Quem é Ademola Lookman? Conheça o jogador que marcou três gols na final da Europa League 23/24

Lookman foi o destaque da Atalanta na decisão contra o Bayer Leverkusen. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 17:06 • Dublin (IRL)

Com três gols contra o Bayer Leverkusen, o meia Ademola Lookman, da Atalanta, foi destaque da equipe na decisão da Europa League. Nome principal na decisão da taça continental, o nigeriano de 26 anos está vivendo o auge da carreira após passagens sem muito brilho pelo futebol inglês e alemão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com três bolas na rede, incluindo dois golaços, Lookman acabou com a histórica invencibilidade do time de Xabi Alonso, a maior de um time europeu no século. A atuação foi um balde de água fria no time alemão, que sonhava com a tríplice coroa invicta em 23/24. Com o 3 a 0 em Dublin, a Atalanta de Gian Piero Gasperini finaliza um jejum de mais de 60 anos sem títulos de expressão no futebol italiano e europeu.

Quem é Ademola Lookman?

Nascido em Londres, na Inglaterra, Lookman começou a carreira atuando no futebol britânico. Fez base no Charlton Athletic, clube que disputa a atual terceira divisão inglesa, e foi destaque na categoria, até conseguir uma transferências para o Everton, na temporada 16/17.

Pelos Toffes, estreou pelo futebol profissional, mas também teve atuações na equipe sub-23. Uma temporada depois, apesar de ter marcado três gols em 24 jogos pela equipe principal, Lookman foi emprestado para o futebol alemão, na esperança de se desenvolver no jovem time do RB Leipzig. A expectativa se confirmou e o nigeriano teve a boa marca de cinco gols e três assistências em onze jogos.

Porém, o retorno ao Everton não cumpriu com as expectativas. Em baixa no retorno à Premier League, o meia voltou em definitivo para o RB Leipzig, mas também lutou para cumprir com as boas impressões que deixou no empréstimo anterior. Com isso, Lookman foi cedido outras duas vezes: uma para o Fulham, na temporada 20/21, e outra para o Leicester City, em 21/22.

O jogador voltou a ter marcas expressivas nos empréstimos, principalmente com a camisa dos Foxes: em 2021/22, foram oito gols e seis assistências em 42 jogos. Outro ponto importante da passagem é a frequência de partidas de Lookman, o que aconteceu poucas vezes no início da carreira.

As boas atuações fizeram com que a Atalanta fosse atrás do passe do meia. Em 22/23, La Dea pagou 9 milhões de euros para contar com Lookman em definitivo, e é fato que foi uma decisão muito acertada. Com a camisa do time italiano, o camisa onze soma 30 gols e 15 assistências em 76 partidas.

Lookman comemora gol sobre o Leverkusen. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Em grande estilo, a conquista da Europas League foi a primeira da carreira profissional de Lookman. Antes, o nigeriano tinha vencido apenas torneios de base, como o Mundial Sub-20 de 2017.