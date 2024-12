Qual a história da lendária camisa da Inter de Milão em 2010/11?

A Inter de Milão é dona de uma das camisas mais pesadas do futebol europeu. Entre os seis títulos continentais e os 20 troféus no Campeonato Italiano, os Nerazzuri são parte da história do Calcio. Um dos capítulos mais importantes da história do clube neste século, sem dúvidas, foi a conquista do Mundial de Clubes em 2010, liderada por grandes lendas do futebol.

O título, levantado após vitória tranquila sobre o Mazembe, time congolês que eliminou o Internacional na semifinal, é inédito na história do clube até os dias de hoje. Disponível para ofertas no Seu Lance!, site de leilões online do Lance! que te possibilita adquirir mantos lendários do futebol, a camiseta foi marca de um ano lendário do time italiano. Saiba um pouco mais da história por trás desse traje de gala alvinegro, que foi usado pelo Craque Neto em uma das partidas daquela temporada.

Inter de Milão 2010-11: um manto para a história

Camisa da Inter de Milão 2010-11, disponível no site de leilões Seu Lance! (Foto: Divulgação)

Este foi o único título de Rafa Benítez, demitido cinco dias após a conquista, na curta passagem pela Inter de Milão. Após a lendária conquista da Champions League em 2010, nomes como Eto'o, Milito e os brasileiros Júlio César, Lúcio e Maicon, foram até Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, até então inédito na história do clube.

Nas semifinais, o time venceu o Seongnan IC, da Coreia do Sul, na semifinal, e o Mazembe, da República Democrática do Congo, na decisão. Ambos os jogos terminaram com o placar de 3 a 0 para os italianos.

A defesa da Inter de Milão que ganhou a Champions e o Mundial em 2010 contava com o xerife Lúcio (Foto: KARIM JAAFAR / AFP)

Inter de Milão 3x0 Mazembe: escalação nerazzuri

Júlio César; Iván Córdoba, Javier Zanetti, Lúcio e Maicon; Cristian Chivu, Thiago Motta e Esteban Cambiasso; Samuel Eto'o, Diego Milito e Goran Pandev (Técnico: Rafa Benítez)

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo 70 camisas no segundo leilão do Seu Lance, sendo 45 novidades no site! Deste estas, 21 são de clubes do Brasil. Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até 6 de janeiro, quando acontecerá o pregão, ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

