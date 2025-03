Atacante vendido pelo Arsenal ‘de graça’ marca 3º hat-trick em 7 jogos

O Monaco venceu o Reims por 3 a 0 no Stade Louis II, em Mônaco (FRA), em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Francês. A vitória dos Monegasques tem nome: Mika Biereth, que marcou os três gols da partida. Em dez jogos pelo clube, o atacante tem 10 gols — com três hat-tricks nas últimas sete exibições.

Recém-contratado pelo Monaco, o atacante foi vendido por 13 milhões de euros (cerca de R$ 79 milhões na cotação atual). Após a vitória, ele falou do bom momento no clube:

— Admito que não percebo totalmente o que está acontecendo com esse novo hat-trick. Entro em cada jogo tentando marcar e meus companheiros de equipe me colocam em boas posições. Acho que sempre fui bom em colocar a bola no fundo da rede. Hoje, funcionou bem de novo — disse Biereth após a partida.

Carreira de Biereth

Nascido em Londres, na Inglaterra, Biereth representa a Dinamarca, onde já foi convocado para seleções de base. Revelado pelo Arsenal, ele nunca atuou pelo profissional do clube, sendo emprestado para clubes de menor expressão do futebol europeu. Após período de testes, foi contratado pelo Sturm Graz, da Áustria, por 7 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação da época). No futebol austríaco, foram 47 jogos, com 23 gols e nove assistências.

Na temporada 2024/25, o Arsenal sofre com falta de opções no ataque, principalmente de um centroavante, especialmente após as lesões de Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli. Dessa maneira, o técnico Mikel Arteta improvisou o meia Mikel Merino como falso nove nos últimos jogos.

