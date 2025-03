Alexander Isak vêm sendo o principal destaque do Newcastle. Na temporada 2024-25, o sueco já soma 21 gols e cinco assistências em 30 jogos, e vem sendo observado de perto por gigantes da própria Premier League e do resto da Europa.

Desde que chegou à Inglaterra, o atacante de 25 anos tem média de cerca de um gol a cada dois jogos, tendo marcado 50 vezes em 76 partidas até aqui. Com seus 19 gols, ele está na briga pela chuteira de ouro, estando atrás apenas de estrelas como Erling Haaland (20) e Mohamed Salah (19).

Isak, que também tem se destacado por sua grande qualidade técnica e capacidade de se associar com os companheiros dentro e fora da área, já é um dos atacantes mais cobiçados do futebol mundial. O Barcelona, por exemplo, já demonstrou interesse em seu futebol e, com a posição de centroavante sem um substituto de peso, está atento a essa possibilidade.

Além disso, Robert Lewandowski, titular do Barça, completará 37 anos em agosto, o que torna ainda mais urgente a busca por um novo nome para o ataque.

Quem vai tirar Isak do Newcastle?

Rivais da Premier League

Entretanto, o clube catalão não terá facilidade para contratar Isak, visto o crescente interesse de outros gigantes europeus. Arsenal, Liverpool e Manchester United, clubes tradicionais da Premier League, estão de olho no sueco, cujas exibições na Premier League o tornaram um alvo prioritário.

O Arsenal, por exemplo, busca um goleador após a grave lesão de Gabriel Jesus e o momento irregular de Kai Havertz. O Liverpool, por sua vez, tem testado diferentes opções na posição de centroavante, incluindo Luis Díaz, enquanto o Manchester United, que tenta relançar seu projeto, busca um atacante após o fracasso de seus atuais artilheiros.

PSG e Bayern

Além disso, clubes fora da Inglaterra, como Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, também estão observando o jogador. O PSG, por exemplo, conta apenas com Gonçalo Ramos como centroavante, mas o português ainda não se firmou na titularidade. Já o Bayern, apesar de ter Harry Kane em seu elenco, busca mais opções para disputar os maiores títulos da Europa, o que coloca Isak como uma opção estratégica para o futuro.

Newcastle não vai facilitar

No entanto, o Newcastle não facilitará a saída de seu principal atacante. Isak tem contrato até 2028 e, caso o time não se classifique para a próxima Liga dos Campeões, o jogador pode pressionar por uma transferência. O clube inglês, que pagou cerca de 90 milhões de euros por ele, deve exigir uma quantia superior a 100 milhões para liberá-lo, especialmente se outras ofertas de clubes de elite surgirem.