A saída de Luis Rubiales do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) tem desencadeado em boas notícias no futebol do país. Em vídeo gravado pelo canal "El Chiringuito", o atacante Borja Iglesias, do Real Betis, recuou em sua decisão inicial e disse estar à disposição de Luis de la Fuente para ser convocado pela seleção da Espanha.