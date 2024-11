Sem maiores dificuldades, o Equador goleou a Bolívia por 4 a 0 na noite dessa quinta-feira (14), no Monumental de Guayaquil, chegou aos 16 pontos e se firmou na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Enner Valencia, Gonzalo Plata (duas vezes) e Minda marcaram para os equatorianos.

Valencia e Plata foram os grandes destaques do jogo. Atualmente na reserva do Internacional, Valencia marcou o primeiro de pênalti e deu duas assistências. E Plata, que foi o autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, domingo, na final da Copa do Brasil, mostrou mais uma vez estar em grande fase. Ele liquidou as chances da Bolívia ao marcar dois gols, ambos após assistências do atacante do Inter.

Mas, apesar do placar tranquilo, o jogo disputado em Guayaquil começou truncado. É verdade que desde o início o Equador teve mais volume de jogo, mas nos primeiros 25 minutos o time esbarrou na boa marcação da Bolívia.

A história começou a mudar quando Enner Valencia abriu o marcador, batendo pênalti — que só foi marcado com o auxílio do VAR — aos 25 minutos. Dois minutos depois, ele deu passe para o primeiro gol de Plata, que marcou de cavadinha.

A vitória foi consolidada logo no início do segundo tempo. Mais uma vez, Gonzalo Plata aproveitou bola na entrada da área e ampliou. E Minda, aos 16, finalizou o placar.

Com o resultado, o Equador se consolidou na quinta colocação e abriu quatro pontos da Bolívia, que tem 12 e está em oitavo lugar. Os seis primeiros colocados nas Eliminatórias Sul-Americanas garantem vaga direta no Mundial, enquanto o sétimo disputa uma repescagem. A sétima posição no momento é da Venezuela, que empatou por 1 a 1 com o Brasil. Os venezuelanos também têm 12 pontos, mas ganham dos bolivianos no saldo de gols.