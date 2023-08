A torcida do Santos promete nova festa para o time neste sábado (26). Puxada pela maior torcida organizada do Peixe, foi anunciada uma caravana para o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, com a intenção de recepcionar a delegação no embarque para Belo Horizonte. O Alvinegro enfrenta o Atlético-MG no domingo (27).