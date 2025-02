Com 20 gols marcados em 24 rodadas, o Campeonato Italiano tem um artilheiro isolado: Mateo Retegui. Após destaque no Genoa, o atacante de 25 anos chegou a Atalanta nesta temporada por 28 milhões de euros. Nesse sentido, ele é uma das principais contratações da janela de transferências do futebol europeu.

Em 34 partidas pela Atalanta, Retegui tem 23 bolas na rede e quatro passes para gol na temporada 2024/25. Com 27 participações, ele é a segunda contratação com maior atuação em gols no período, atrás somente de Mbappé, do Real Madrid. Por um gols a mais, o francês lidera o ranking com 36 jogos disputados. Confira o top-5 abaixo ⬇️

Kylian Mbappé (Real Madrid): 28 participações em gol em 36 partidas Mateo Retegui (Atalanta): 27 participações em gol em 34 partidas Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 23 participações em gol em 36 partidas Michael Olise (Bayern de Munique): 22 participações em gol em 31 partidas Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 21 participações em gol em 36 partidas

Revelado pelo Boca Juniors, o argentino de San Fernando defende a seleção italiana desde 2023. Antes de chegar ao Genoa, em julho de 2023, Retegui vestiu as camisas de Boca, Estudiantes, Talleres e Tigre.

Com Retegui como destaque, a Atalanta permanece em terceiro na classificação do Campeonato Italiano com 50 pontos, quatro atrás do líder Napoli e um atrás da segunda colocada Inter de Milão. Neste sábado (15), La Dea recebe o Cagliari, às 11h, pela 25ª rodada da liga nacional.

Camisa 9 da Azurra, Retegui é um dos principais nomes da geração da seleção italiana (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Números de Retegui pela Atalanta na temporada 2024/25:

34 jogos (27 titular) 23 gols 4 assistências 72 minutos para participar de gol 15/31 grandes chances convertidas (48%) 39/88 finalizações no gol (44%) 29 passes decisivos 44% eficiência em duelos 35 faltas sofridas 2 pênaltis sofridos Nota Sofascore 7.27

