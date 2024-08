Matheus Saldanha comemora gol pelo Partizan. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida e Thayuan Leiras • Publicada em 27/08/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Artilheiro do campeonato sérvio na temporada passada, com 17 gols, Matheus Saldanha vive o auge da carreira com a camisa do Partizan. Aos 25 anos, o brasileiro revelado pelo Bahia já atuou no futebol japonês, chinês e azerbaijanês, mas garante que não existe casa como Belgrado. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atacante revelou detalhes da adaptação ao país europeu e destacou um dos capítulos mais emblemáticos do futebol na Sérvia: o Dérbi Eterno, disputado contra o Estrela Vermelha.

Nesta quarta-feira (28), o brasileiro entra em campo na busca por uma vaga na Conference League, diante do Gent, da Bélgica. A partida terá transmissão do canal do Youtube do Lance!, a partir das 12:45 (de Brasília).

➡️ Assista a Gent x Partizan pela Conference League ao vivo aqui no Lance!

➡️ Conheça a história do clássico Partizan x Estrela Vermelha, uma das maiores rivalidades do mundo

Partizan x Estrela Vermelha: uma rivalidade que para a Sérvia

Acostumado a rivalizar com o Vitória em solo brasileiro, Saldanha assegura que nunca vivenciou nada como o clássico entre os dois times de maior expressão na Sérvia.

-Foi uma experiência única para mim. Só tinha visto (conteúdos sobre o dérbi) pelo Youtube. Por aqui, a preocupação não é nem muito sobre o campeonato sérvio, ganhando o dérbi já está tudo bem (risos).

Partizan e Estrela Vermelha protagonizam uma rivalidade que vai além das quatro linhas: a origem tem razões políticas, portanto, aos torcedores, escolher um time significa se posicionar. Dentro do gramado, Matheus Saldanha fez uma avaliação sobre o clima do jogo.

-Dava pra ver toda a fumaça das torcidas e as brigas de dentro do gramado. Mas, essa violência é mais uma coisa que fica do lado de fora. As partidas contra o Estrela Vermelha foram as melhores, tecnicamente falando, que joguei aqui na Sérvia. As brigas ocorrem do lado de fora, os torcedores são muito fanáticos.

+ Conheça o Partizan, gigante da Sérvia e participante da Conference League 2024-25

Porém, além de sentir na pele uma atmosfera de rivalidade pulsante, o centroavante ainda teve um clássico para chamar de “seu”. Pela nona rodada da liga sérvia, coube a Matheus Saldanha o tento da vitória por 2 a 1, na casa do Partizan. E isto bastou para que o camisa nove se tornasse um astro entre os torcedores. O atacante chegou a arriscar o sérvio em uma propaganda.

-Eu fiz até comercial em sérvio, tinha foto minha em prédios pela cidade… tudo muda depois que você ganha um clássico. Se você decide o jogo, é ainda mais impressionante.

Matheus Saldanha em ação contra o Estrela Vermelha. (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Querido pelo lado alvinegro da cidade, Matheus Saldanha revelou estar completamente adaptado ao futebol sérvio. E o desempenho em campo tem tudo a ver com a sensação de pertencimento.

-Me sinto em casa. É como meu pai sempre me dizia: ‘quando você faz gol, tudo fica mais fácil’, e aqui tem sido assim. Quando comecei a fazer gols, chego nos lugares e não pago nada, tem vezes não consigo nem andar no shopping - revelou Saldanha.

Matheus Saldanha é um dos grandes destaques do Partizan na busca por uma vaga na Conference League. (Foto: Reprodução/Instagram)