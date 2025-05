Revelado nas categorias de base do Avaí e com passagem pelo futebol eslovaco, onde atuou pelo Spartak Trnava, o atacante brasileiro Saymon Cabral, natural de Chapecó (SC), conquistou neste fim de semana seu segundo acesso consecutivo à primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada 2023/24, o jogador já havia subido de divisão com o Al Orooba, equipe com a qual também conquistou o título da UAE Division 1.

Desta vez, Saymon foi peça importante na campanha do Dibba Al Fujairah, que garantiu o acesso após vencer o Al Dhaid por 2 a 0 no último sábado. O atleta marcou nove gols e deu cinco assistências na temporada. O atacante celebrou o feito e valorizou o desempenho coletivo.

- Muito feliz por conquistar mais um acesso aqui nos Emirados. O nosso time fez uma temporada muito sólida, a equipe se comportou muito bem durante toda a competição e fomos coroados com esse acesso que é muito importante para o clube, que tinha sido rebaixado na temporada anterior. Essa volta para a elite é muito boa para o time - disse.

Além do acesso, o Dibba Al Fujairah ainda está na briga pelo título da segunda divisão nacional, que pode ser decidido na última rodada da competição, marcada para sexta-feira (30). Caso conquiste o troféu, Saymon alcançará o bicampeonato consecutivo da liga.

- Agora, com o acesso conquistado, que era o nosso primeiro objetivo, nós vamos focar nessa última rodada para, quem sabe, conquistar esse título e poder coroar essa temporada com a taça de campeão. O segundo colocado ainda tem uma partida, vamos secar um pouco eles para que a gente possa chegar na última rodada na liderança - completou.

O Dibba lidera a UAE Division 1 com 53 pontos. Na vice-liderança está o Al-Dhafra, que soma 51 pontos e ainda tem uma partida atrasada contra o Masfout. Caso vença, pode assumir a ponta da tabela antes da última rodada.

