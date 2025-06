Com passagens pelas categorias de base da dupla Ba-Vi e destaque no Mirassol, o atacante Zeca vive grande fase no futebol chinês. Nesta quarta-feira, o brasileiro marcou dois gols na vitória do Shandong Taishan por 3 a 1 sobre o Wuhan Three Towns e se tornou artilheiro da China. Com o resultado, a equipe chegou aos 24 pontos e ocupa a quinta colocação na tabela. Zeca celebrou os gols e a importante vitória.

— Foi um jogo muito bom de todo o time. Tivemos quatorze finalizações no gol, um volume de jogo muito grande, acertamos três bolas na trave… Então, foi uma excelente atuação coletiva. Fico feliz por ter ajudado a equipe, marcando os dois primeiros gols da partida, que abriram o caminho para a vitória — destacou o atacante.

Com os dois gols marcados diante do Wuhan, Zeca chegou a oito na temporada e assumiu a artilharia do time, ao lado de Valeri Qazaishvili. Além disso, o brasileiro também soma quatro assistências. Em 16 partidas, já participou de 12 gols — sendo o líder do elenco neste quesito. Zeca comemorou o bom momento.

— Estou muito feliz com essa fase que estou vivendo aqui no Shandong. Temos um time muito bom, e o grupo é bastante comprometido com os objetivos do clube. Tenho me dedicado ao máximo para desempenhar bem dentro de campo e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Vou seguir trabalhando forte para continuar com boas atuações, marcar gols e ajudar a equipe na busca pelos seus objetivos — completou.

Brasileiro na China, Zeca marcou dois gols na vitória sobre o Wuhan Three Towns (Foto: Divulgação/Shandong Taishan)

Mudança para a China e números

Desde que deixou o Mirassol e rumou para o futebol asiático, em 2022, Zeca tem acumulado números de destaque. Pelo Daegu, da Coreia do Sul, o brasileiro disputou 38 jogos, marcou 16 gols e deu 8 assistências. Em 2023, defendeu o Pohang Steelers e teve uma temporada ainda melhor: 17 gols e 10 passes para gols. Desde 2024, no Shandong, Zeca soma 21 jogos, 10 gols e 5 assistências.