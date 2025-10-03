Guardiola é enfático sobre retorno de Bola de Ouro: ‘Será o melhor’

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola foi enfático ao falar sobre a volta por cima de Rodri após um longo período afastado por lesão. Em coletiva, o treinador acredita que o volante reencontrará sua melhor versão na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu disse ao Rodri que talvez ele tenha demorado um pouco para entender que não é só uma questão de seis ou sete meses. ' Estou de volta, vou jogar e serei como o Rodri que era antes.' Não! O Rodri estará bem na Copa do Mundo de 2026 com a Espanha na próxima temporada; ele será o melhor Rodri. Nesta temporada, vai depender de como você encarar, passo a passo. É normal. Ele está na mesa de massagem há um ano. O corpo muda, o ritmo muda e tudo mais. É uma questão de tempo. Ele vai voltar.

continua após a publicidade

Eleito Bola de Ouro em 2024, Rodri foi uma das peças chaves de Guardiola na temporada 2022/2023, tendo marcado inclusive o gol do título da Champions League do Manchester City. Em 2023/2024, o meia também foi chave na conquista da Premier League e na Eurocopa 2024 com a Espanha.

No entanto, Rodri sofreu uma grave lesão no joelho em setembro de 2024 e desfalcou o Manchester City de Guardiola durante o restante da última temporada. Sem o meia, o clube inglês não conquistou títulos na temporada, enquanto a Espanha foi derrotada na final da Nations League para Portugal.

continua após a publicidade

Guardiola toma cuidado com Rodri

Após o empate entre Manchester City e Monaco por 2 a 2, na Champions League, Guardiola comentou sobre o estado físico de Rodri. O comandante pediu paciência em meio ao processo de recuperação do volante.

- Ele não está lesionado, mas tem uma dificuldade no tendão. A semana anterior foi muito exigente com (Manchester) United, Napoli e especialmente o Arsenal. No momento, ele não consegue jogar três partidas em uma semana no mais alto nível, com intensidade máxima e diante de adversários exigentes.

Contra o Monaco, Rodri iniciou a partida na equipe titular, mas foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Nico González.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.